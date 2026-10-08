Гроб с телом Кашпировского вынесли из траурного зала под аплодисменты

Гроб с телом Анатолия Кашпировского вынесли из траурного зала Троекуровского кладбища под аплодисменты собравшихся, сообщает корреспондент Life.ru. В Москве 8 октября прошла церемония прощания с психотерапевтом, умершим в возрасте 87 лет.

Проститься с Кашпировским пришли родственники, друзья, коллеги и поклонники. Во время церемонии у гроба находилась его третья жена Гулизар Чалбашова. В зале также звучала песня «Две звезды», которую любил исполнять сам Кашпировский.

После завершения гражданской панихиды гроб вынесли из зала под аплодисменты. Дальнейшая часть похорон проходит в закрытом формате — такова была воля самого Кашпировского. Точное место захоронения родственники решили не раскрывать.

Ранее Life.ru писал, что Анатолий Кашпировский умер 3 октября в Москве в возрасте 87 лет. Причиной стала острая сердечная недостаточность, незадолго до смерти психотерапевт отменил все запланированные сеансы и вернул деньги за билеты. Широкую известность Кашпировский получил в конце 1980-х после телевизионных «сеансов здоровья», которые собирали многомиллионную аудиторию. Он также был депутатом Госдумы и участвовал в переговорах во время захвата заложников в Будённовске.

Life.ru также сообщал, что похороны Кашпировского семья решила провести в закрытом формате. Родственники не стали раскрывать место захоронения, а тело психотерапевта, вопреки ранее озвученным пожеланиям о кремации, решили предать земле.