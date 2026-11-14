Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «гротескной карикатурой» приглашение литовского информагентства ELTA в Европейский альянс новостных агентств (ЕАНА) после исключения из организации российского ТАСС. В комментарии на сайте МИД дипломат сравнила масштабы двух редакций и поставила под сомнение обоснованность решения альянса.

«Гротескной карикатурой выглядит приглашение литовскому агентству ELTA занять место ТАСС», — заявила Захарова.

Представитель российского внешнеполитического ведомства обратила внимание на численность сотрудников информагентств. По её оценке, в литовском ELTA работают немногим более 20 человек, тогда как штат ТАСС насчитывает около двух тысяч специалистов.

Поводом для реакции стало заседание генеральной ассамблеи ЕАНА, состоявшееся 13 ноября в кипрской Ларнаке. Участники объединения проголосовали за исключение ТАСС и одновременно одобрили вступление ELTA.

При этом в официальном сообщении альянса эти события представлены как два самостоятельных решения. ЕАНА не объявлял о формальной передаче литовскому агентству членства российского. После изменений в организации осталось 33 участника.

ТАСС фактически не участвовал в работе альянса с февраля 2022 года, когда его членство приостановили. Тогда руководство ЕАНА объясняло своё решение ограничениями в российской медиасфере и сомнениями в способности агентства предоставлять беспристрастную информацию. Москва с такой оценкой не соглашалась.

В 2023 году вопрос о полном исключении ТАСС уже выносили на голосование, однако необходимого большинства тогда не набралось. На этот раз решение было принято. В опубликованном 13 ноября заявлении ЕАНА дополнительные мотивы окончательного исключения не приводятся.

Ранее Life.ru сообщал о решении исключить ТАСС из Европейского альянса новостных агентств. На той же ассамблее участники организации избрали нового члена правления — генерального директора Албанского телеграфного агентства Вальбону Жупу. Она получила трёхлетний мандат, сменив представительницу румынского агентства AGERPRES. Встреча проходила в рамках конференции, посвящённой 70-летию альянса.

Кроме того, Life.ru писал о расширении применения европейских ограничений против российских СМИ. В июле Суд Евросоюза подтвердил, что санкционные правила в отношении RT могут применяться не только к вещательным компаниям, но и к частным лицам, управляющим сайтами с материалами телеканала. Поводом стали уголовные дела в Германии против трёх человек, которых подозревали в нарушении санкционного режима.