«Гротескная карикатура»: Захарова высмеяла замену ТАСС литовским агентством ELTA
Захарова назвала карикатурой приём ELTA в ЕАНА после исключения ТАСС
Обложка © Telegram / МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «гротескной карикатурой» приглашение литовского информагентства ELTA в Европейский альянс новостных агентств (ЕАНА) после исключения из организации российского ТАСС. В комментарии на сайте МИД дипломат сравнила масштабы двух редакций и поставила под сомнение обоснованность решения альянса.
«Гротескной карикатурой выглядит приглашение литовскому агентству ELTA занять место ТАСС», — заявила Захарова.
Представитель российского внешнеполитического ведомства обратила внимание на численность сотрудников информагентств. По её оценке, в литовском ELTA работают немногим более 20 человек, тогда как штат ТАСС насчитывает около двух тысяч специалистов.
Поводом для реакции стало заседание генеральной ассамблеи ЕАНА, состоявшееся 13 ноября в кипрской Ларнаке. Участники объединения проголосовали за исключение ТАСС и одновременно одобрили вступление ELTA.
При этом в официальном сообщении альянса эти события представлены как два самостоятельных решения. ЕАНА не объявлял о формальной передаче литовскому агентству членства российского. После изменений в организации осталось 33 участника.
ТАСС фактически не участвовал в работе альянса с февраля 2022 года, когда его членство приостановили. Тогда руководство ЕАНА объясняло своё решение ограничениями в российской медиасфере и сомнениями в способности агентства предоставлять беспристрастную информацию. Москва с такой оценкой не соглашалась.
В 2023 году вопрос о полном исключении ТАСС уже выносили на голосование, однако необходимого большинства тогда не набралось. На этот раз решение было принято. В опубликованном 13 ноября заявлении ЕАНА дополнительные мотивы окончательного исключения не приводятся.
Ранее Life.ru сообщал о решении исключить ТАСС из Европейского альянса новостных агентств. На той же ассамблее участники организации избрали нового члена правления — генерального директора Албанского телеграфного агентства Вальбону Жупу. Она получила трёхлетний мандат, сменив представительницу румынского агентства AGERPRES. Встреча проходила в рамках конференции, посвящённой 70-летию альянса.
Кроме того, Life.ru писал о расширении применения европейских ограничений против российских СМИ. В июле Суд Евросоюза подтвердил, что санкционные правила в отношении RT могут применяться не только к вещательным компаниям, но и к частным лицам, управляющим сайтами с материалами телеканала. Поводом стали уголовные дела в Германии против трёх человек, которых подозревали в нарушении санкционного режима.
Больше новостей о международных отношениях, дипломатических заявлениях и решениях европейских организаций — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.