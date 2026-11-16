Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что Москва и Киев поддерживают постоянный контакт по гуманитарным вопросам. Накануне, 15 ноября, она вновь разговаривала с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом. По словам Лантратовой, стороны продолжают подготовку к масштабному обмену военнопленными.

«Наша коммуникация с моим коллегой, омбудсменом Украины, она не прерывается, она ведётся регулярно. Мы разговаривали вчера», — заявила Лантратова журналистам.

Российский омбудсмен подчеркнула, что между представителями двух стран сохраняется рабочая связь, несмотря на продолжающийся конфликт. По её словам, у сторон сформировано множество планов совместной гуманитарной работы, включая возвращение пленных.

Лантратова подтвердила, что подготовка нового крупного обмена уже ведётся. Однако раскрывать конкретные сроки, количество участников и другие условия она не стала. Омбудсмен объяснила, что подобные вопросы требуют осторожности, поскольку речь идёт о судьбах людей.