Грядёт большой обмен пленными: Лантратова переговорила с омбудсменом Лубинцом
Лантратова сообщила о диалоге с омбудсменом Лубинцом по обмену пленными
Обложка © Telegram / Яна Лантратова
Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что Москва и Киев поддерживают постоянный контакт по гуманитарным вопросам. Накануне, 15 ноября, она вновь разговаривала с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом. По словам Лантратовой, стороны продолжают подготовку к масштабному обмену военнопленными.
«Наша коммуникация с моим коллегой, омбудсменом Украины, она не прерывается, она ведётся регулярно. Мы разговаривали вчера», — заявила Лантратова журналистам.
Российский омбудсмен подчеркнула, что между представителями двух стран сохраняется рабочая связь, несмотря на продолжающийся конфликт. По её словам, у сторон сформировано множество планов совместной гуманитарной работы, включая возвращение пленных.
Лантратова подтвердила, что подготовка нового крупного обмена уже ведётся. Однако раскрывать конкретные сроки, количество участников и другие условия она не стала. Омбудсмен объяснила, что подобные вопросы требуют осторожности, поскольку речь идёт о судьбах людей.
Ранее Life.ru сообщал о договорённости Лантратовой и Лубинца продолжить обмен письмами и посылками для военнопленных. Омбудсмены встретились 23 октября на белорусско-украинской границе, где обсудили дальнейшее гуманитарное взаимодействие. Российская сторона подчеркнула важность сохранения связи пленных с родственниками, а также продолжения работы со списками пропавших без вести и вопросами воссоединения семей.