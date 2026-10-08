Грязный расчёт Сеула: Ким Ё Чжон разнесла в пух и прах «помощь» Южной Кореи больницам КНДР

Планы Сеула направить Пхеньяну партию медицинского оборудования на сумму 6,75 миллиона долларов вызвали жёсткую реакцию властей КНДР. Заведующая отделом ЦК Трудовой партии Кореи и сестра лидера страны Ким Ё Чжон охарактеризовала подобные намерения как прямое посягательство на суверенитет, открытое оскорбление государства и опасную политическую провокацию.

Ранее в южнокорейских средствах массовой информации появились сообщения о подготовке гуманитарного груза для одной из северокорейских больниц через территорию Китая. Ради этой поставки Сеул даже добился девятимесячного исключения из международных ограничений в комитете ООН по санкциям против КНДР, сославшись на необходимость поддержки уязвимых групп населения и кризис в северокорейской системе здравоохранения.

В своём официальном заявлении Ким Ё Чжон назвала действия южного соседа циничным спектаклем с коварным расчётом. По её словам, южнокорейские власти целенаправленно создают медийную картину собственного «благородства», рассчитывая выставить КНДР в невыгодном свете из-за неизбежного отказа от навязываемой помощи.

Особое возмущение Пхеньяна вызвал тот факт, что инициатива Сеула всплыла сразу после обострения обстановки в демилитаризованной зоне, где из-за подрыва мин пострадали трое южнокорейских солдат, а вину за инцидент возложили на КНДР.

Сестра северокорейского лидера подчеркнула, что обвинившие её страну в подрыве военные чиновники теперь лицемерно рассуждают о гуманизме, демонстрируя беспрецедентную наглость. Политик предупредила: любые шаги Сеула — как откровенно враждебные, так и замаскированные под «добрую волю» — Пхеньян продолжит расценивать исключительно как брошенный вызов и попытку подорвать государственные устои республики.

Тем временем контакты Москвы и Пхеньяна продолжают активно развиваться. В сентябре 2026 года Путин направил Ким Чен Ыну поздравительную телеграмму по случаю годовщины образования КНДР, подчеркнув традиции дружбы и взаимопомощи между странами. Спустя неделю Ким Чен Ын направил российскому лидеру ответное послание, заявив о намерении продолжать укрепление двусторонних связей.