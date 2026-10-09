Хачанов впервые с 2023 года одержал победу на турнире серии «Мастерс»

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Шанхае. 30-летний россиянин, занимающий 27-е место в мировом рейтинге, во втором круге в трёх сетах обыграл 24-летнего британца Артура Фери, который идёт 37-м в рейтинге ATP, — 7:6 (8:6), 6:7 (5:7), 7:6 (7:2).

Матч получился крайне упорным. Во второй и третьей партиях Хачанов уступал с брейком, однако оба раза сумел вернуться в игру. Победитель встречи определился только на тай-брейке решающего сета, где россиянин оказался сильнее соперника.

Для Хачанова эта победа стала первой в Шанхае с 2023 года. Тогда россиянин, посеянный под 13-м номером, во втором круге обыграл представителя Казахстана Бейбита Жукаева — 7:6 (7:1), 4:6, 6:2, после чего уступил болгарину Григору Димитрову — 6:7 (6:8), 4:6.

Следующим соперником Хачанова станет 38-летний француз Адриан Маннарино, занимающий 83-е место в мировом рейтинге. В Шанхае он начал с победы над Николозом Басилашвили: грузин снялся при счёте 3:6, 2:2. Во втором круге Маннарино выбил седьмую ракетку мира Флавио Коболли — 6:1, 4:6, 6:3.

А вот Андрей Рублёв и Роман Сафиуллин покидают турнир в Шанхае. Первый проиграл японцу Рэю Сакамото 4:6, 4:6, а второй уступил аргентинцу Франсиско Серундоло 6:7 (5:7), 3:6. 11 октября свои матчи проведут Даниил Медведев (против немца Яна-Леннарда Штруффа) и Павел Котов (против француза Артюра Фиса).