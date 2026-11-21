Федеральное бюро расследований США проверяет сообщения о взломе общенациональной криминальной базы данных, которую используют правоохранительные органы по всей стране. Злоумышленники могли получить доступ к системе, содержащей сведения об ордерах на арест и результатах проверок граждан. Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух источников, знакомых с ходом расследования.

Речь идёт о Национальном центре криминальной информации (NCIC) — централизованной системе, обеспечивающей обмен сведениями между федеральными, региональными и местными правоохранительными органами. Через неё полицейские получают информацию, необходимую для розыска подозреваемых, проверки документов и проведения расследований.

Масштаб предполагаемой кибератаки пока неизвестен. В частности, не установлено, какие именно сведения могли оказаться в распоряжении злоумышленников и удалось ли им скопировать данные. Информация о возможных организаторах взлома также не раскрывается. Представители ФБР отказались комментировать ситуацию CNN.

Это уже второй крупный киберинцидент, затронувший системы ФБР за последние месяцы. В сентябре группировка ShinyHunters заявила о краже персональных данных сотрудников бюро и соискателей через сайт ведомства для приёма на работу. В материалах, изученных журналистами, содержались домашние адреса, контактные сведения и информация о служебных обязанностях отдельных агентов.