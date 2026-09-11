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Регион
Опубликовано 11 сентября, 13:31

Халяль ≠ кошер: Раввин объяснил, почему похожие правила не делают мясо одинаковым

Раввин объяснил, почему халяльное мясо не считается кошерным

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Халяльное мясо нельзя автоматически считать кошерным, несмотря на внешнее сходство требований двух религиозных систем. Об этом РИА Новости рассказал президент Федерации еврейских общин России, раввин Александр Борода. Его статус главы ФЕОР остаётся актуальным.

«Кашрут и халяль — две самостоятельные религиозные системы. У них есть определённые внешние сходства, в том числе требования к виду животного и способу забоя, но сами правила различаются», — пояснил Борода.

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По его словам, в кашруте действуют собственные законы шхиты — религиозного забоя животных. Они также предусматривают правила проверки животного, удаления крови и последующей обработки мяса.

Ещё одно принципиальное требование кашрута — строгое разделение мясной и молочной пищи. Поэтому наличие маркировки «халяль» само по себе не означает, что продукт соответствует нормам кашрута.

Кашрут представляет собой систему предписаний иудаизма, определяющую, в частности, какие продукты разрешены в пищу и как они должны быть приготовлены.

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Ранее Life.ru подробно разбирал, чем халяльные и кошерные продукты отличаются от обычных и какие правила соблюдают при их производстве.

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Марина Фещенко
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