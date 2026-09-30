Хирурги ампутировали женщине здоровую ногу вместо больной, а потом отрезали и её
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Жительница американского штата Огайо Шэрон Джекс подала в суд на больницу после того, как хирурги, согласно иску, ампутировали ей не ту ногу. Пациентке должны были удалить правую конечность ниже колена из-за онкологического заболевания, однако после операции она обнаружила, что лишилась левой. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на материалы дела.
Операция прошла в сентябре 2025 года в Selby General Hospital в городе Мариетта. По словам адвоката женщины Брэда Лейна, хирург ещё до начала вмешательства правильно отметил предназначенную для ампутации правую ногу. Более того, эта отметка оставалась на ней и после того, как медики удалили левую.
Согласно иску, перед операцией команда дважды проводила обязательный «тайм-аут» — паузу, во время которой врачи должны подтвердить личность пациента, вид вмешательства и правильную сторону тела. Несмотря на это, ошибку не заметили.
Правую ногу, поражённую онкологическим заболеванием, Джекс впоследствии всё равно пришлось ампутировать. В результате пациентка осталась без обеих ног.
В Selby General Hospital признали, что во время операции произошло предотвратимое неблагоприятное событие и предусмотренные правила работы операционной соблюдены не были. В клинике сообщили, что причастные к произошедшему сотрудники больше не занимают прежние должности, а персонал прошёл обязательное дополнительное обучение. Больница также заявила, что пересмотрела внутренние меры безопасности.
Джекс предъявила претензии больнице, хирургам и другим участникам операции. Она требует компенсацию за постоянную инвалидность, физические и эмоциональные страдания, медицинские расходы и ухудшение качества жизни. Размер требуемых выплат публично не называется.
Подобные медицинские ошибки происходили и в других странах. Совсем недавно Life.ru рассказывал о пациентке Университетской больницы Киото, которой хирург по ошибке удалил здоровую часть мозга вместо опухоли. После операции женщина лишилась способности самостоятельно дышать, а клиника признала ошибку и создала комиссию для расследования. 25 сентября Life.ru сообщал о приговоре врачу из Кстова, которая перелила пациенту кровь не той группы, после чего мужчина умер. А в декабре 2025 года в Великом Новгороде возбудили уголовное дело после удаления здоровой почки у 84-летней пациентки.
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