Хирурги ампутировали женщине здоровую ногу вместо больной, а потом отрезали и её

Жительница американского штата Огайо Шэрон Джекс подала в суд на больницу после того, как хирурги, согласно иску, ампутировали ей не ту ногу. Пациентке должны были удалить правую конечность ниже колена из-за онкологического заболевания, однако после операции она обнаружила, что лишилась левой. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на материалы дела.

Операция прошла в сентябре 2025 года в Selby General Hospital в городе Мариетта. По словам адвоката женщины Брэда Лейна, хирург ещё до начала вмешательства правильно отметил предназначенную для ампутации правую ногу. Более того, эта отметка оставалась на ней и после того, как медики удалили левую.

Согласно иску, перед операцией команда дважды проводила обязательный «тайм-аут» — паузу, во время которой врачи должны подтвердить личность пациента, вид вмешательства и правильную сторону тела. Несмотря на это, ошибку не заметили.

Правую ногу, поражённую онкологическим заболеванием, Джекс впоследствии всё равно пришлось ампутировать. В результате пациентка осталась без обеих ног.

В Selby General Hospital признали, что во время операции произошло предотвратимое неблагоприятное событие и предусмотренные правила работы операционной соблюдены не были. В клинике сообщили, что причастные к произошедшему сотрудники больше не занимают прежние должности, а персонал прошёл обязательное дополнительное обучение. Больница также заявила, что пересмотрела внутренние меры безопасности.

Джекс предъявила претензии больнице, хирургам и другим участникам операции. Она требует компенсацию за постоянную инвалидность, физические и эмоциональные страдания, медицинские расходы и ухудшение качества жизни. Размер требуемых выплат публично не называется.