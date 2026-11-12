Тяжёлая подагра может привести к необратимому повреждению суставов, сильным болям и потере способности самостоятельно передвигаться. В некоторых случаях пациентам требуется эндопротезирование, однако заменить все поражённые суставы невозможно. Об этом Life.ru рассказал врач-терапевт Андрей Звонков, комментируя сообщения о проблемах со здоровьем бывшего солиста группы «Агата Кристи» Глеба Самойлова.

Подагра — это довольно неприятное заболевание, которое, если уж требует коляски, значит, привело к фактическому разрушению суставов. Человек самостоятельно ходить просто не может. Это уже одна из конечных стадий заболевания. Она не убивает, но инвалидизирует. В принципе, подагру можно лечить, но если там разрушены суставы, вы уже ничего не сделаете, разве что поставите протезы. Андрей Звонков Врач-терапевт

Звонков объяснил, что при длительном течении подагры в суставах могут накапливаться кристаллы солей мочевой кислоты. Они вызывают воспаление, а в тяжёлых случаях — повреждение суставных поверхностей. Кроме того, могут образовываться болезненные подкожные образования — тофусы.

По мнению врача, если человек теряет способность ходить именно из-за подагры, это может указывать на серьёзное поражение суставов. Однако по сообщениям СМИ нельзя определить ни стадию заболевания Самойлова, ни причину возможных трудностей с передвижением.

«Если там разрушены суставы, вы уже ничего не сделаете, разве что поставите протезы», — отметил Звонков.

Специалист пояснил, что при повреждении суставного хряща движения становятся крайне болезненными. В подобных ситуациях возможна замена коленного или тазобедренного сустава, однако хирургическое лечение некоторых других суставов значительно сложнее.

«Хирургически можно только суставы менять, но все суставы не поменяешь», — подчеркнул врач.

Звонков также напомнил, что подагра поддаётся медикаментозному лечению. Для контроля заболевания применяются препараты, снижающие уровень мочевой кислоты, в том числе аллопуринол. Важную роль играет и питание, однако конкретную схему терапии должен подбирать лечащий врач.

Отдельную опасность, по словам терапевта, представляет сочетание подагры с язвенной болезнью желудка. Язва может осложниться кровотечением или прободением стенки желудка, что требует неотложной медицинской помощи.

Напомним, что ранее Life.ru сообщал о проблемах со здоровьем Глеба Самойлова после европейских гастролей. По нашим данным, музыканту приходилось пользоваться инвалидной коляской, а во время концерта в Берлине он почувствовал себя плохо и покинул сцену после третьей песни. Однако позднее директор артиста Дмитрий Хакимов опроверг сообщения об инвалидном кресле и необходимости экстренной операции. Он также заявил, что информация о язве желудка не подтвердилась.