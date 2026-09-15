«Хитроумные схемы не сработают»: Аналитик раскрыл, почему Бельгия не отдаст замороженные активы РФ

Финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что Бельгия фактически не сможет вывести российские замороженные активы из своей юрисдикции или передать их без согласия Москвы. По его словам, средствами на счетах финансовой организации юридически распоряжается только их владелец, и это непреложное правило действует во всем мире.

Любые схемы перевода средств в другие юрисдикции упираются в право собственности и требуют согласия владельца, поэтому хитроумные обходные пути юридически невозможны. Эксперт в беседе с «Ридусом» подчеркнул, что единственной альтернативой был бы силовой захват активов, однако на такой шаг никто не пойдёт. В связи с этим Бельгия может принять компромисное решение: запретить своим финансовым организациям проводить какие-либо операции с этими средствами.

Такая мера фактически консервирует активы и является менее проблемной с юридической точки зрения, так как не нарушает напрямую базовое право собственности. При этом Беляев отметил, что политическая конъюнктура не вечна, и сценарий возвращения активов России не является фантастикой. Аналитик предупредил о катастрофических последствиях для мировой финансовой системы, если Брюссель пойдёт на беспрецедентный шаг.

«Как только в Брюсселе придумают какую-то статью, по которой можно лишить кого-то права собственности и передать его другому, рыночная экономика рухнет. Ведь это значит, что на основании любой клаузулы у каждого можно конфисковать средства», — пояснил Беляев. Создание подобного прецедента подорвет доверие к западным финансовым институтам и европейской юрисдикции в глобальном масштабе.