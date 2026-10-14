Хлопнула ресницами — и они взлетели: Мощные винты вертолёта Трампа оставили журналистку без макияжа

Журналистка Real America's Voice Тейлор Митчелл лишилась накладной ресницы во время взлёта президентского вертолёта Дональда Трампа. Сильный поток воздуха от Marine One сорвал ресницу прямо в момент съёмки.

Во время взлета вертолета Трампа у журналистки сорвало накладные ресницы. Видео © Х / taymitchell_tv

Митчелл одновременно снимала взлёт вертолёта и себя на камеру. На опубликованных кадрах видно, как порыв воздуха сдувает накладную ресницу с её глаза.

«Ну, да… сегодня при взлёте М1 у меня буквально сдуло накладную ресницу. Пожалуйста, скажите, что я не одна такая», — написала журналистка в соцсети X.

После этого видео обрывается. Митчелл не уточнила, удалось ли ей сохранить вторую накладную ресницу.

Также журналистка не сообщила о других последствиях мощного потока воздуха от вертолёта. На кадрах запечатлён только момент, когда она лишается одной из ресниц.