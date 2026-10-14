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Опубликовано 14 октября, 09:27

Хлопнула ресницами — и они взлетели: Мощные винты вертолёта Трампа оставили журналистку без макияжа

Вертолёт Трампа сдул накладную ресницу с журналистки во время взлёта

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Журналистка Real America's Voice Тейлор Митчелл лишилась накладной ресницы во время взлёта президентского вертолёта Дональда Трампа. Сильный поток воздуха от Marine One сорвал ресницу прямо в момент съёмки.

Во время взлета вертолета Трампа у журналистки сорвало накладные ресницы. Видео © Х / taymitchell_tv

Митчелл одновременно снимала взлёт вертолёта и себя на камеру. На опубликованных кадрах видно, как порыв воздуха сдувает накладную ресницу с её глаза.

«Ну, да… сегодня при взлёте М1 у меня буквально сдуло накладную ресницу. Пожалуйста, скажите, что я не одна такая», — написала журналистка в соцсети X.

После этого видео обрывается. Митчелл не уточнила, удалось ли ей сохранить вторую накладную ресницу.

Также журналистка не сообщила о других последствиях мощного потока воздуха от вертолёта. На кадрах запечатлён только момент, когда она лишается одной из ресниц.

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Дональд Трамп регулярно использует президентский вертолёт Marine One для поездок по США. В августе Life.ru сообщал, что американские авиационные власти начали проверку действий диспетчеров после вылета Marine One с Трампом на борту: коммерческие рейсы в расположенном неподалёку аэропорту не были остановлены. Вертолёт президента США не раз становился объектом внимания журналистов. В сентябре 2025 года Life.ru писал, что представители прессы сняли на видео эмоциональный разговор Трампа с Меланией на борту Marine One.

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Дарья Денисова
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