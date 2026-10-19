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Регион
Опубликовано 19 октября, 12:18

«Хочется спрятаться»: Тимур Родригез признался, что устал от суеты и нашёл покой только с женой

Шоумен Тимур Родригез заявил, что хочет спрятаться от суеты и стресса

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/trodriguezzz

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/trodriguezzz

Актёр и телеведущий Тимур Родригез признался, что в последнее время всё чаще испытывает желание спрятаться от повседневной суеты и накопившегося стресса. На съёмках шоу «Прятки» артист рассказал Леди Mail, почему пересмотрел своё отношение к работе и научился ценить отдых.

По словам шоумена, раньше он считал идеальной работу, которая полностью поглощает человека и практически не оставляет свободного времени. Однако с возрастом артист понял, что постоянная занятость не всегда приносит пользу.

«Чем старше я становлюсь, тем больше понимаю, что необходимость отдыха — это залог успешной работы, успешных отношений, успешного вообще диалога с самим собой», — поделился Родригез.

Теперь телеведущий старается внимательнее относиться к собственному расписанию и не перегружать себя ненужными обязательствами. Он признался, что хотел бы научиться отказываться от второстепенных дел и переносить задачи, которые не требуют немедленного решения.

«Хочется спрятаться от излишнего нагромождения дел и распределить их по линии своей жизни. Постараться что-то действительно неважное вообще убрать, а что-то, что может подождать, отодвинуть хотя бы на ближайшие недели», — объяснил артист.

Родригез также рассказал, что нашёл место, где может полностью расслабиться и забыть о переживаниях. По его словам, таким убежищем стали объятия супруги, актрисы Екатерины Кабак. Рядом с любимой женщиной шоумен чувствует себя спокойно.

Артист подчеркнул, что полноценный отдых необходим не только для профессиональных достижений, но и для гармоничных отношений с близкими. Сейчас он стремится разумнее распределять силы и оставлять больше времени на личную жизнь.

Тимур Родригез проиграл бывшей жене апелляцию по делу об алиментах и детях
Тимур Родригез проиграл бывшей жене апелляцию по делу об алиментах и детях

Ранее Life.ru сообщал, что Тимур Родригез официально женился на актрисе Екатерине Кабак. Церемония состоялась 26 июня 2026 года в московском Дворце бракосочетания № 1. А в июле стало известно, что с Тимура Родригеза принудительно взыскивают более 7,1 млн рублей по алиментным обязательствам. В отношении артиста открыли два исполнительных производства по нотариально удостоверенным соглашениям о выплатах.

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Анастасия Никонорова
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