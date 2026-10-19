«Хочется спрятаться»: Тимур Родригез признался, что устал от суеты и нашёл покой только с женой

Актёр и телеведущий Тимур Родригез признался, что в последнее время всё чаще испытывает желание спрятаться от повседневной суеты и накопившегося стресса. На съёмках шоу «Прятки» артист рассказал Леди Mail, почему пересмотрел своё отношение к работе и научился ценить отдых.

По словам шоумена, раньше он считал идеальной работу, которая полностью поглощает человека и практически не оставляет свободного времени. Однако с возрастом артист понял, что постоянная занятость не всегда приносит пользу.

«Чем старше я становлюсь, тем больше понимаю, что необходимость отдыха — это залог успешной работы, успешных отношений, успешного вообще диалога с самим собой», — поделился Родригез.

Теперь телеведущий старается внимательнее относиться к собственному расписанию и не перегружать себя ненужными обязательствами. Он признался, что хотел бы научиться отказываться от второстепенных дел и переносить задачи, которые не требуют немедленного решения.

«Хочется спрятаться от излишнего нагромождения дел и распределить их по линии своей жизни. Постараться что-то действительно неважное вообще убрать, а что-то, что может подождать, отодвинуть хотя бы на ближайшие недели», — объяснил артист.

Родригез также рассказал, что нашёл место, где может полностью расслабиться и забыть о переживаниях. По его словам, таким убежищем стали объятия супруги, актрисы Екатерины Кабак. Рядом с любимой женщиной шоумен чувствует себя спокойно.

Артист подчеркнул, что полноценный отдых необходим не только для профессиональных достижений, но и для гармоничных отношений с близкими. Сейчас он стремится разумнее распределять силы и оставлять больше времени на личную жизнь.