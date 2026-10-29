Хогвартс откроется на Рождество: Стала известна точная дата выхода нового «Гарри Поттера»

Премьера нового сериала «Гарри Поттер» состоится 25 декабря 2026 года на HBO и стриминговой платформе HBO Max. Компания подтвердила дату выхода долгожданной экранизации книг Джоан Роулинг, представив первый официальный постер проекта. Таким образом, зрители смогут вернуться в Хогвартс уже на католическое Рождество.

На опубликованном постере крупным планом показано лицо юного Гарри Поттера в исполнении Доминика Маклафлина. На его лбу виден знаменитый шрам в форме молнии, а в круглых очках отражается школа чародейства и волшебства Хогвартс. Изображение сопровождается надписью «Мальчик, который выжил».

Первый сезон получил название «Гарри Поттер и философский камень» и будет состоять из восьми эпизодов. В центре сюжета — история 11-летнего мальчика, который узнаёт о своём волшебном происхождении и отправляется учиться в Хогвартс. Гермиону Грейнджер сыграет Арабелла Стэнтон, Рона Уизли — Аластер Стаут, Альбуса Дамблдора — Джон Литгоу, а Северуса Снегга — Паапа Эссьеду.

Сценаристом и шоураннером проекта выступила Франческа Гардинер, известная по сериалу «Наследники». Режиссёром нескольких эпизодов стал Марк Майлод. Создатели планируют посвятить каждой из семи книг Роулинг отдельный сезон.

Ранее Life.ru сообщал, что стали известны исполнители ролей родителей Гарри Поттера в новом сериале. Кроме того, в экранизации впервые появится Чарли Уизли — старший брат Рона, которого не было в оригинальной киносаге.