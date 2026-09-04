«Хорошо, но мало»: Военкор объяснил, чей дрон влетел в окно главы СБУ

Военный корреспондент Александр Коц разобрал видео с дроном, который ударил по зданию СБУ в Киеве. По его словам, характерный треугольный силуэт, высокая скорость и звук реактивного двигателя указывают на российский беспилотник «Герань-4», написал он в личном блоге.

Пикирующий на здание СБУ в Киеве дрон. Видео © Киев-ИНФО

Журналист отметил, что на фоне конфликта между СБУ и ГУР напрашивалась версия о «привете» от руководителя украинской разведки Кирилла Буданова* главе СБУ Покладу. Однако съёмка с другого ракурса расставляет всё по местам: аппарат идёт на цель с нетипично высокой для поршневых БПЛА скоростью и издаёт гул со свистом, характерный для реактивного двигателя.

«У противника такой «птички» нет. А у нас есть — «Герань-4. Хорошо, но мало. Общественность требует продолжения банкета», — написал Коц.

Напомним, 4 сентября беспилотник врезался в главное здание СБУ в центре Киева. Владимир Зеленский подтвердил факт атаки, заявив, что дрон целился в кабинет исполняющего обязанности руководителя спецслужбы Александра Поклада, которого в тот момент на месте не было. Украинский лидер возложил ответственность на Россию, хотя эксперты допускают, что удар мог стать следствием внутреннего конфликта между СБУ и ГУР, переросшего в последние дни в перестрелки. Зеленский уже объявил, что поручил Покладу подготовить «адекватный, ощутимый и по возможности зеркальный» ответ.

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