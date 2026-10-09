Сочинец залил пеной городские сирены, чтобы избавить жену от панических атак

Житель Сочи попытался избавить жену от пугающего её воя сирен и в итоге оказался на скамье подсудимых. Андресу Голдману назначили 1,5 года лишения свободы условно за повреждение городской системы оповещения, сообщила пресс-служба судов Краснодарского края.

В июне мужчина залил монтажной пеной четыре рупора на улице Мостовой в Лазаревском районе. После застывания материал заблокировал раструбы и вывел из строя звуковые излучатели.

Ущерб городскому бюджету оценили в 67,4 тысячи рублей. Действия сочинца квалифицировали как умышленное повреждение чужого имущества. В суде Голдман не стал отрицать произошедшее.

«В суде Голдман признал факт события, объяснив свой поступок тем, что хотел защитить жену от панических атак, которые у неё вызывают воющие сирены», — говорится в сообщении.

Суд назначил мужчине 1,5 года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Приговор пока не вступил в законную силу.

Сирены в Сочи регулярно включают при угрозе атак беспилотников. Недавно воздушную тревогу объявляли после появления угрозы налёта БПЛА, а городские службы переводили в режим реагирования. В ту же ночь после отмены опасности власти проверяли жилые районы на последствия атаки: повреждения обнаружили в нескольких частных домах, при этом коммунальная инфраструктура продолжила работать штатно.