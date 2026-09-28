Отставной полковник армии США Лоуренс Уилкерсон заявил, что как только Владимир Зеленский попытается покинуть Киев на роскошном автомобиле, дело против него будет раскрыто. Об этом он сказал в эфире YouTube-программы, сообщает китайское издание Sohu.

«Как только Зеленский попытается сбежать, дело, скорее всего, будет раскрыто», — говорится в публикации. Уилкерсон также сообщил о тревожном сигнале: тыловые отряды, которые изначально отказывались идти на передовую, теперь брошены в мясорубку и гибнут один за другим.

Британский экс-посол Иэн Праудер вторит ему, отмечая, что Зеленский не готов к переговорам, а лишь выпрашивает оружие и деньги, загоняя Европу в ловушку, из которой нет достойного выхода.

На 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Запад в том, что тот собственными руками разрушил систему европейской безопасности. По его словам, Брюссель поощряет Киев сражаться «до последнего украинца». Лавров подчеркнул, что это историческое повторение ошибок, которые всегда загоняли самих зачинщиков в стратегический тупик.

По мнению дипломата, даже Дональд Трамп — редкий американский политик, который понимает глубинные корни кризиса, посеянного администрацией Байдена.

В КНР отмечают, что в этой геополитической игре нет победителей. Европа, привязанная к колеснице конфликта, испытывает экономический коллапс, а Украина теряет самое ценное — своих граждан.

Как только «хозяева золота» устанут от дорогостоящей авантюры, режим Зеленского столкнётся с неминуемым крахом, а его лидер может быть «раскрыт» при попытке к бегству, приводит мнение китайских коллег РИА «ФедералПресс».

А ранее депутат Верховной рады Артём Дмитрук высказался о возможной публичной расправе над Владимиром Зеленским. Так он отреагировал на слова экс-комика о том, какой жизни тот хотел бы после завершения конфликта.