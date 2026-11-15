Китай использует масштабную разведывательную сеть для получения зарубежных технологий, и одним из возможных объектов такой операции мог стать основатель Nvidia Дженсен Хуанг. По оценкам западных чиновников, к деятельности в сфере разведки и безопасности КНР могут быть причастны около 600 тысяч человек. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Как отмечает издание, китайская стратегия предполагает не только традиционную работу спецслужб, но и привлечение государственных структур, частных компаний и обычных граждан. Среди методов получения информации называются хакерские атаки, инвестиции в перспективные предприятия и финансирование чувствительных научных исследований.

Масштабы этой деятельности вызывают обеспокоенность западных экспертов. Бывший сотрудник американского Управления военной разведки Николас Эфтимиадес считает, что западные государства не привыкли к подобной модели и не располагают достаточными механизмами защиты от системного давления.

В числе потенциальных целей китайской разведывательной активности мог оказаться Дженсен Хуанг. Американские чиновники подозревают предпринимательницу Элис Хуанг, с которой у руководителя Nvidia были близкие отношения, в сотрудничестве с китайскими спецслужбами. По версии американской стороны, женщина могла собирать сведения о главе технологической корпорации.

Версия о разведывательной операции остаётся предметом публикаций и проверок, а не установленным фактом. Что известно об обвинениях в истории Nvidia и какие позиции озвучили стороны — в обзоре Life.ru.

Ранее Life.ru писал, что смена руководства Nvidia грозит осложнить Китаю доступ к американским чипам для искусственного интеллекта. После отставки Дженсена Хуанга в Вашингтоне могут укрепиться позиции политиков, добивающихся ужесточения экспортного контроля.