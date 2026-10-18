Художницу Катю Белявскую похоронят на семейном участке Троекуровского кладбища
Катя Белявская. Обложка © beliavskaya.com
Скончавшуюся художницу Катю Белявскую похоронят на Троекуровском кладбище. Как сообщили в её семье, могилу расположат на семейном участке рядом с её отцом Юрием Белявским.
Как пишет ТАСС, церемония состоится 20 октября. Прощание с ней пройдёт в зале Троекуровского кладбища в 12:00.
Напомним, художница, иллюстратор и промышленный дизайнер Екатерина Белявская умерла 17 октября в возрасте 45 лет. Причиной трагедии стал геморрагический инсульт.