Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 18 октября, 03:15

Художницу Катю Белявскую похоронят на семейном участке Троекуровского кладбища

Катя Белявская. Обложка © beliavskaya.com

Катя Белявская. Обложка © beliavskaya.com

Скончавшуюся художницу Катю Белявскую похоронят на Троекуровском кладбище. Как сообщили в её семье, могилу расположат на семейном участке рядом с её отцом Юрием Белявским.

Как пишет ТАСС, церемония состоится 20 октября. Прощание с ней пройдёт в зале Троекуровского кладбища в 12:00.

Названа дата похорон скоропостижно умершего в 40 лет Русского Тайсона
Названа дата похорон скоропостижно умершего в 40 лет Русского Тайсона

Напомним, художница, иллюстратор и промышленный дизайнер Екатерина Белявская умерла 17 октября в возрасте 45 лет. Причиной трагедии стал геморрагический инсульт.

BannerImage
Артур Лапсаков
  • Новости
  • Утраты
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar