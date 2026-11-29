Хуситы заявили об ударе по морскому порту Джидды в Саудовской Аравии
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Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) заявило об атаке на морской порт Джидды на западе Саудовской Аравии. Об итогах операции рассказал представитель движения Яхья Сариа.
«Мы нанесли удар по порту Джидды. Операция прошла успешно», — говорится в заявлении.
По словам Сариа, хуситы также атаковали газоперерабатывающий завод Аль-Усмания в Эль-Ахсе и батальон связи национальной гвардии в Эр-Рияде. Среди других целей представитель движения назвал газовую электростанцию Шадкам в Восточной провинции и радиолокационную станцию в Хамис-Мушайте.
Ранее Life.ru писал, что хуситы заявили об атаках на аэропорт и объекты нефтегазовой отрасли Саудовской Аравии. Эр-Рияд тогда сообщил о перехвате ракет. Впоследствии Аравийская коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла не менее трёх авиаударов по йеменскому порту Рас-Иса, где находится стратегический нефтеналивной терминал.