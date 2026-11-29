Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) заявило об атаке на морской порт Джидды на западе Саудовской Аравии. Об итогах операции рассказал представитель движения Яхья Сариа.

По словам Сариа, хуситы также атаковали газоперерабатывающий завод Аль-Усмания в Эль-Ахсе и батальон связи национальной гвардии в Эр-Рияде. Среди других целей представитель движения назвал газовую электростанцию Шадкам в Восточной провинции и радиолокационную станцию в Хамис-Мушайте.