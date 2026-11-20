Российские биатлонисты по-прежнему не смогут выступать на международных соревнованиях под эгидой IBU. Исполнительный комитет Международного союза биатлонистов сохранил действующие ограничения после изучения очередного доклада мониторинговой группы, сообщает пресс-служба организации.

«Исполнительный комитет принял доклад к сведению, и статус членов не изменился», — говорится в заявлении IBU. Решение касается Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона, членство которых приостановлено с 2022 года.

Получается, что российские спортсмены пропустят старт нового международного сезона. Первый этап Кубка мира пройдёт с 26 по 29 ноября в финском Контиолахти.

Параллельно СБР пытается оспорить отстранение в Спортивном арбитражном суде (CAS). Иск был подан в декабре 2025 года, судебное слушание состоялось в мае 2026-го. Окончательный вердикт пока не вынесен. Ранее глава российской федерации Виктор Майгуров допускал, что решение может появиться в ближайший месяц.

Между тем президент СБР Виктор Майгуров заявил, что IBU отказывается даже обсуждать возвращение российских юниоров, несмотря на рекомендации Международного олимпийского комитета. По словам функционера, обращения российской стороны по этому вопросу остались без ответа.