Конгресс IBU не стал рассматривать допуск российских биатлонистов на турниры

Конгресс Международного союза биатлонистов не стал рассматривать вопрос о возвращении российских и белорусских спортсменов на международные старты. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России Сергей Аверьянов. Конгресс IBU проходит в немецком Берхтесгадене с 17 по 20 сентября.

По словам Аверьянова, тема допуска не входила в опубликованную заранее повестку. Уже во время самого конгресса предложений добавить этот вопрос также не поступило.

«Решение Конгресса IBU 2022 года об отстранении СБР и БФБ остаётся в силе», — написал представитель Союза биатлонистов России.

Таким образом, российские спортсмены по-прежнему не могут участвовать в международных соревнованиях под эгидой IBU, а членство СБР остаётся приостановленным.

При этом конгресс продлил полномочия исполкома IBU, позволяющие руководящему органу самостоятельно вернуть россиян и белорусов до следующего конгресса, если для этого возникнут соответствующие условия.

Напомним, IBU ещё в августе отказался рассматривать вопрос о возвращении российских биатлонистов в большой спорт. Такое же решение конгресс принимал ещё два года назад.