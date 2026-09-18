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Регион
Опубликовано 18 сентября, 11:37

Конгресс IBU не стал рассматривать допуск российских биатлонистов на турниры

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Julia_Sadykova

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Julia_Sadykova

Конгресс Международного союза биатлонистов не стал рассматривать вопрос о возвращении российских и белорусских спортсменов на международные старты. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России Сергей Аверьянов. Конгресс IBU проходит в немецком Берхтесгадене с 17 по 20 сентября.

По словам Аверьянова, тема допуска не входила в опубликованную заранее повестку. Уже во время самого конгресса предложений добавить этот вопрос также не поступило.

«Решение Конгресса IBU 2022 года об отстранении СБР и БФБ остаётся в силе», — написал представитель Союза биатлонистов России.

Таким образом, российские спортсмены по-прежнему не могут участвовать в международных соревнованиях под эгидой IBU, а членство СБР остаётся приостановленным.

При этом конгресс продлил полномочия исполкома IBU, позволяющие руководящему органу самостоятельно вернуть россиян и белорусов до следующего конгресса, если для этого возникнут соответствующие условия.

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Напомним, IBU ещё в августе отказался рассматривать вопрос о возвращении российских биатлонистов в большой спорт. Такое же решение конгресс принимал ещё два года назад.

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Матвей Константинов
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