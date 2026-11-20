Международный союз биатлонистов (IBU) не желает даже обсуждать возвращение российских юниоров на соревнования, несмотря на рекомендации Международного олимпийского комитета. Об этом президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал РИА «Новости».

По словам главы СБР, в других видах спорта молодые российские атлеты уже получили возможность выступать на международной арене, однако в биатлоне ситуация остаётся неизменной. Российская федерация обращалась к IBU с вопросом о допуске юношей, но ответа так и не дождалась.

«Я — оптимист, жду положительного решения. Но мы видим, что в некоторых видах спорта хотя бы юношей допускают. Что касается биатлона, то вообще не хотят даже рассматривать допуск младших возрастов. Логики в этом нет», — возмутился Майгуров.

В декабре 2025 года МОК рекомендовал международным федерациям снять ограничения с российских и белорусских спортсменов на юношеских соревнованиях. Речь шла в том числе о возможности выступать с национальными флагами и гимнами. Однако для биатлонистов эти рекомендации пока ничего не изменили.

Параллельно СБР продолжает добиваться возвращения спортсменов через Спортивный арбитражный суд (CAS). Закрытое заседание по совместному иску российской федерации, Паралимпийского комитета России и спортсменов состоялось 13 мая в Лозанне, но итоговое решение до сих пор не опубликовано.

Майгуров объяснил задержку особенностями судебной процедуры. По его словам, в течение прошлого года CAS обычно рассматривал подобные дела от шести до девяти месяцев. Ускорить процесс можно было бы с согласия обеих сторон, однако Международный союз биатлонистов на такой вариант не согласился.

Отдельное возмущение главы СБР вызывают условия, которые IBU предъявляет российским спортсменам. Среди них он назвал требование осудить специальную военную операцию и отсутствие связей с силовыми ведомствами. Майгуров указал, что при этом многие европейские биатлонисты представляют полицию, таможенные службы и пограничные подразделения, но аналогичных препятствий для их выступлений нет.

Ранее Life.ru сообщал, что сентябрьский конгресс IBU в немецком Берхтесгадене даже не включил вопрос возвращения россиян в повестку заседания. Ограничения, введённые в 2022 году, остались в силе, хотя исполком международной федерации сохранил право самостоятельно пересмотреть решение до следующего конгресса.