«Русофобов стало меньше»: Васильев увидел шанс на возвращение биатлонистов РФ

Смена руководства Международного союза биатлонистов (IBU) даёт надежду на скорое возвращение россиян на международные старты. Такое мнение высказал двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев, обратив внимание на обновление исполкома организации.

«После избрания нового президента IBU словенца Фарчника ситуация значительно улучшилась. Он умеренный и нейтральный человек, а это очень важно», — заявил Васильев РИА «Новости».

Тим Фарчник был единогласно избран президентом IBU в сентябре и сменил шведа Олле Далина, покинувшего пост после достижения установленного лимита сроков. Фарчник оказался единственным кандидатом на выборах. Одновременно заметно обновился и состав исполкома.

«Значительная их часть в результате выборов ушла из исполкома IBU. И даже не был избран в исполком представитель Украины. Это меня очень удивило», — отметил Васильев, говоря о чиновниках, которых он считает настроенными против России.

По мнению олимпийского чемпиона, эти изменения могут свидетельствовать о постепенном смягчении позиции международной федерации. При этом сам Васильев признаёт, что процесс остаётся сложным, и рассчитывает увидеть хотя бы первые шаги к допуску россиян уже в текущем сезоне.

На сентябрьском конгрессе IBU вопрос возвращения российских и белорусских спортсменов на соревнования отдельно не рассматривался. Ограничения, действующие с 2022 года, сохранились, однако исполком получил право самостоятельно вернуть спортсменов до следующего конгресса, если сочтёт выполненными необходимые условия.

Ранее Life.ru писал, что конгресс IBU не стал рассматривать допуск российских биатлонистов на международные турниры. При этом возможность принять такое решение позднее осталась за исполкомом организации.