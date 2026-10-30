«Идёт осмысленная охота»: Глава «Росатома» обвинил ВСУ в атаках на работников Запорожской АЭС

Украинские военные целенаправленно атакуют сотрудников Запорожской атомной электростанции. С таким обвинением выступил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв. По его словам, нападения на персонал предприятия приобретают систематический характер, а число подобных эпизодов продолжает расти.

«Идёт прямо осмысленная охота за работниками Запорожской атомной электростанции. На мой взгляд, это просто преступление международного масштаба», — заявил Лихачёв журналистам.

Глава госкорпорации выразил уверенность, что действиям против сотрудников ЗАЭС впоследствии дадут правовую оценку. По его словам, этим должны заняться правоохранительные органы, а произошедшее также получит оценку общественности.

Заявление прозвучало после очередной гибели работника станции. 29 октября при ударе беспилотника погиб сварщик централизованного ремонтно-технического цеха ЗАЭС. По информации администрации предприятия, мужчина направлялся на работу на электросамокате. Ответственность за нападение руководство станции возложило на ВСУ.

На гибель сотрудника отреагировало Международное агентство по атомной энергии. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси осудил нападения на персонал ядерных объектов и призвал стороны конфликта проявлять максимальную сдержанность. Он подчеркнул, что безопасность работников напрямую связана с безопасностью самой станции.

Ранее Life.ru рассказывал, что на Запорожской АЭС назвали охотой на атомщиков гибель сварщика при ударе беспилотника 29 октября. Представители предприятия заявили, что дрон атаковал человека по дороге на работу, и обвинили украинскую сторону в преднамеренном нападении на персонал.