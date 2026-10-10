Идея Хегсета о публичной казни в США застала Пентагон врасплох

Заявление главы Пентагона Пита Хегсета о публичной казни бывшего американского майора Нидала Малика Хасана застало врасплох чиновников военного ведомства США. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным телеканала, многие представители Пентагона и сухопутных войск впервые узнали о намерении сделать казнь публичной из интервью Хегсета телеканалу Real America's Voice. Его слова вызвали вопросы у военного руководства, поскольку порядок присутствия зрителей при исполнении смертных приговоров строго регламентирован.

В частности, американские военные правила определяют, кто может наблюдать за казнью. В этот перечень входят родственники осуждённого и пострадавших, представители СМИ и священнослужители. При этом первоначально оставалось непонятным, что именно Хегсет подразумевал под публичностью процедуры.

Как утверждают источники CNN, впоследствии глава Пентагона, исполняющий обязанности министра армии Адам Телле и пресс-секретарь военного ведомства Шон Парнелл решили, что казнь следует показать в прямом эфире. После этого военное ведомство объявило журналистам о предстоящей трансляции.

Ранее Life.ru рассказывал, что Хегсет анонсировал первую с 1945 года казнь расстрелом в американской армии. Приговор бывшему военному психиатру Нидалу Малику Хасану планируют привести в исполнение 3 декабря на базе Форт-Худ в Техасе. Его осудили за массовую стрельбу в 2009 году, жертвами которой стали 13 человек. Президент США Дональд Трамп одобрил казнь преступника.