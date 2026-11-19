Премьер-министр Армении Никол Пашинян, вероятно, не намерен покидать свой пост, несмотря на заявления о возможной отставке. Такую оценку NEWS.ru высказал председатель комитета Совета Федерации по регламенту Владимир Джабаров.

По мнению сенатора, глава армянского правительства уверен, что референдум по новой конституции завершится в его пользу. Именно поэтому Пашинян может позволить себе публично рассуждать об уходе с должности, не опасаясь реальных политических последствий.

Джабаров также поставил под сомнение честность предыдущих выборов в Национальное собрание Армении. Он заявил о предполагаемых нарушениях, подтасовках и ограничениях для политических конкурентов действующей власти.

«Никуда никто уходить не собирается — это игра на публику», — заявил представитель Совфеда.

Сенатор добавил, что добровольный отказ политиков от занимаемых должностей встречается нечасто. В качестве примера он упомянул бывшего президента Сербии Александра Вучича, который, несмотря на победу на выборах, заявлял о готовности оставить пост председателя партии.