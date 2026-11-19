«Игра на публику»: В Совфеде объяснили, почему Пашинян не уйдёт в отставку
Сенатор Джабаров назвал заявления Пашиняна об отставке игрой на публику
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян, вероятно, не намерен покидать свой пост, несмотря на заявления о возможной отставке. Такую оценку NEWS.ru высказал председатель комитета Совета Федерации по регламенту Владимир Джабаров.
По мнению сенатора, глава армянского правительства уверен, что референдум по новой конституции завершится в его пользу. Именно поэтому Пашинян может позволить себе публично рассуждать об уходе с должности, не опасаясь реальных политических последствий.
Джабаров также поставил под сомнение честность предыдущих выборов в Национальное собрание Армении. Он заявил о предполагаемых нарушениях, подтасовках и ограничениях для политических конкурентов действующей власти.
«Никуда никто уходить не собирается — это игра на публику», — заявил представитель Совфеда.
Сенатор добавил, что добровольный отказ политиков от занимаемых должностей встречается нечасто. В качестве примера он упомянул бывшего президента Сербии Александра Вучича, который, несмотря на победу на выборах, заявлял о готовности оставить пост председателя партии.
Напомним, ранее Никол Пашинян заявил о готовности уйти в отставку. По словам политика, первое условие — заключение мира с Азербайджаном. Кроме того, премьер-министр Армении допустил уход с поста и по другому сценарию — если граждане отвергнут новую конституцию на референдуме.