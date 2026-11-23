Дональд Трамп в переговорах по Украине руководствуется интересами США, заявил американист Сергей Судаков. По его мнению, завершить конфликт за неделю на условиях, которые устроили бы Москву, сейчас вряд ли удастся.

О таком сроке ранее говорил политик Олег Царёв. Ссылаясь на знакомого в американских дипломатических кругах, он сообщил, что в окружении Трампа допускают завершение конфликта в течение недели.

«Что касается Трампа, нельзя однозначно сказать, что он играет на стороне России, он играет на стороне США, потому что он президент США», — отметил политолог в беседе с НСН.

По оценке эксперта, Киеву перед зимой нужна передышка, а Москве — долгосрочные гарантии безопасности. Трамп предлагал дать Украине гарантии по образцу пятой статьи НАТО о коллективной обороне. Для России это было бы равнозначно вступлению Украины в альянс.