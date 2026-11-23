«Играет на стороне США»: Американист оценил роль Трампа в урегулировании конфликта на Украине
Политолог Судаков: В переговорах по Украине Трамп отстаивает интересы США
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Дональд Трамп в переговорах по Украине руководствуется интересами США, заявил американист Сергей Судаков. По его мнению, завершить конфликт за неделю на условиях, которые устроили бы Москву, сейчас вряд ли удастся.
О таком сроке ранее говорил политик Олег Царёв. Ссылаясь на знакомого в американских дипломатических кругах, он сообщил, что в окружении Трампа допускают завершение конфликта в течение недели.
«Что касается Трампа, нельзя однозначно сказать, что он играет на стороне России, он играет на стороне США, потому что он президент США», — отметил политолог в беседе с НСН.
По оценке эксперта, Киеву перед зимой нужна передышка, а Москве — долгосрочные гарантии безопасности. Трамп предлагал дать Украине гарантии по образцу пятой статьи НАТО о коллективной обороне. Для России это было бы равнозначно вступлению Украины в альянс.
Примечательно, что сам Дональд Трамп считает публичные разногласия России и США по гарантиям для Украины частью переговорной тактики. По словам политика, обсуждать гарантии стоит после того, как стороны договорятся о мире.