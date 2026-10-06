УЕФА начал расследование после жалобы на израильского футболиста, которого заподозрили в плевке в одного из членов тренерского штаба сборной Ирландии. Инцидент произошёл во время перерыва матча Лиги наций, завершившегося со счётом 1:1.

По данным европейского футбольного союза, сообщение о возможном нарушении попало в официальные рапорты встречи. Для проверки обстоятельств назначен инспектор УЕФА по этике и дисциплине.

Игрока Израиля заподозрили в плевке в тренера Ирландии. Фото © X/Rufus_45

Стычка произошла в подтрибунном помещении, когда футболисты и сотрудники команд уходили с поля после первого тайма. Главный тренер ирландцев Хеймир Хадльгримссон подтвердил, что находился рядом, однако отказался обсуждать детали до завершения разбирательства.

Наставник Израиля Ран Бен-Шимон заявил, что сам эпизод не видел, поскольку к тому моменту уже находился в раздевалке. Итоги расследования УЕФА обещал сообщить позднее.

Матч прошёл 4 октября в сербской Бачка-Тополе без зрителей. Перед началом встречи команды вновь отказались от традиционных рукопожатий, а сама игра проходила на фоне сохраняющейся напряжённости между сторонами.

Ранее Life.ru писал, что сборная Ирландии отказалась пожимать руки израильским футболистам перед первым очным матчем. Голкипер Гэвин Базуну тогда также отказался участвовать во встречах с Израилем и покинул расположение национальной команды. Кроме того, Life.ru рассказывал о протестах в Дублине с требованием бойкотировать матч с Израилем. Акция прошла на фоне споров вокруг участия израильской сборной в турнире.