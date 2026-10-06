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Опубликовано 6 октября, 18:39

Игрока Израиля заподозрили в плевке в тренера Ирландии

УЕФА начал расследование после жалобы на плевок израильского футболиста

Обложка © ТАСС / Darko Vojinovic / AP

Обложка © ТАСС / Darko Vojinovic / AP

УЕФА начал расследование после жалобы на израильского футболиста, которого заподозрили в плевке в одного из членов тренерского штаба сборной Ирландии. Инцидент произошёл во время перерыва матча Лиги наций, завершившегося со счётом 1:1.

По данным европейского футбольного союза, сообщение о возможном нарушении попало в официальные рапорты встречи. Для проверки обстоятельств назначен инспектор УЕФА по этике и дисциплине.

Игрока Израиля заподозрили в плевке в тренера Ирландии. Фото © X/Rufus_45

Игрока Израиля заподозрили в плевке в тренера Ирландии. Фото © X/Rufus_45

Стычка произошла в подтрибунном помещении, когда футболисты и сотрудники команд уходили с поля после первого тайма. Главный тренер ирландцев Хеймир Хадльгримссон подтвердил, что находился рядом, однако отказался обсуждать детали до завершения разбирательства.

Наставник Израиля Ран Бен-Шимон заявил, что сам эпизод не видел, поскольку к тому моменту уже находился в раздевалке. Итоги расследования УЕФА обещал сообщить позднее.

Матч прошёл 4 октября в сербской Бачка-Тополе без зрителей. Перед началом встречи команды вновь отказались от традиционных рукопожатий, а сама игра проходила на фоне сохраняющейся напряжённости между сторонами.

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Ранее Life.ru писал, что сборная Ирландии отказалась пожимать руки израильским футболистам перед первым очным матчем. Голкипер Гэвин Базуну тогда также отказался участвовать во встречах с Израилем и покинул расположение национальной команды. Кроме того, Life.ru рассказывал о протестах в Дублине с требованием бойкотировать матч с Израилем. Акция прошла на фоне споров вокруг участия израильской сборной в турнире.

Больше новостей о матчах, сборных и международных турнирах — в разделе «Спорт» на Life.ru.

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Анастасия Никонорова
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