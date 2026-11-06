Охота за скидками всё меньше похожа на привычный скроллинг ленты с рекомендациями блогеров. Покупатели начинают перекладывать эту работу на нейросети: попросить сравнить две модели смартфона, проверить цены в нескольких магазинах, объяснить разницу между характеристиками и найти действительно выгодное предложение.

Согласно свежему глобальному исследованию Boston Consulting Group, в 2026 году генеративный ИИ при покупках уже используют или планируют использовать 56% потребителей. Это на восемь процентных пунктов больше, чем годом ранее.

Особенно быстро новый сценарий приживается среди молодых. В поколении Z доля потенциальных пользователей GenAI достигает 66%, среди миллениалов — 62%. У поколения X показатель составляет 52%, а среди бэби-бумеров — 35%.

При этом соцсети впервые начали заметно сдавать позиции как источник идей для покупок. В глобальном опросе BCG их доля сократилась сразу на девять процентных пунктов — до 46%. Использование генеративного ИИ в качестве источника вдохновения, наоборот, выросло во всех десяти странах исследования.

Но главное изменение происходит даже не в том, где человек увидел товар, а в том, кому он доверяет при принятии решения.

Рекомендации инфлюенсеров оказались практически на самом дне рейтинга факторов, которые повышают доверие к выгодному предложению. Их net trust score составил всего 3%. Для сравнения: репутация самого магазина и гарантия возврата денег получили по 65%, отзывы подтверждённых покупателей — 59%, а прозрачное сравнение обычной цены со скидочной — 58%.

Получается любопытный разворот. Ещё несколько лет назад магазин старался попасть в обзор популярного блогера, а покупатель искал промокод у инфлюенсера. Теперь всё больше людей приходят к ИИ с совершенно практичным запросом: где дешевле и чем один товар реально отличается от другого.

Именно эти функции нейросетям доверяют больше всего. 39% покупателей готовы использовать ИИ для сравнения цен между магазинами, ещё 37% — для сопоставления характеристик товаров.

Пользователи при этом довольно высоко оценивают сам опыт. 86% респондентов, которые применяют GenAI при покупках, считают технологию полезной. 83% говорят, что она помогает находить более выгодные предложения, а 78% отмечают, что использование ИИ повышает вероятность того, что покупка в итоге состоится.

Но полностью отдавать кошелёк алгоритму люди пока не готовы. Покупатели гораздо спокойнее относятся к ИИ как к консультанту, чем как к самостоятельному агенту, способному оформить заказ без подтверждения пользователя.

То есть модель пока выглядит так: нейросеть ищет, сравнивает и объясняет — человек принимает окончательное решение.

Для ретейла это уже вполне практическая проблема. BCG прямо советует магазинам думать не только о том, как их товары выглядят в Google, TikTok или Instagram, но и о том, как их цены, характеристики и акции видят ИИ-сервисы. Если нейросеть не может нормально сравнить предложение магазина с конкурентами, покупатель может просто не увидеть его среди лучших вариантов.

Именно поэтому конкуренция за покупателя постепенно перемещается ещё на один экран. Сначала главным входом был поисковик, затем соцсети и блогеры, а теперь рядом с ними появляется ИИ-помощник, которому человек может поручить всю скучную часть шопинга.

Для поколения Z этот сценарий уже почти становится массовым: вместо десятка обзоров можно задать один вопрос и получить сравнительную таблицу цен, характеристик и возможных недостатков.