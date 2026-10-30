За чей счёт скидки? Экономист оценил идею продуктовых распродаж для льготников

Продуктовые распродажи для семей с детьми и пенсионеров могут стать мерой поддержки, однако принуждение магазинов к таким акциям ударит по их доходности, заявил доктор экономических наук Леонид Холод, комментируя инициативу лидера депутата Сергея Миронова.

Политик предложил проводить краткосрочные добровольные распродажи продуктов, детских товаров и школьных принадлежностей, а участвующий бизнес поддерживать при прозрачных условиях акций и отсутствии предварительного завышения цен. В беседе с «Вечерней Москвой» экономист отметил, что решение о снижении цен должна принимать сама торговая площадка.

По его мнению, наценка сетей на социально значимые продукты обычно не превышает 5%. Поэтому существенные скидки могут означать отказ от наценки или продажу ниже закупочной стоимости. За рубежом похожие программы существуют, но расходы на них несут как государство, так и сами продавцы.