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Опубликовано 30 октября, 11:27

За чей счёт скидки? Экономист оценил идею продуктовых распродаж для льготников

Экономист Холод: Обязательные продуктовые распродажи снизят доходность магазинов

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Продуктовые распродажи для семей с детьми и пенсионеров могут стать мерой поддержки, однако принуждение магазинов к таким акциям ударит по их доходности, заявил доктор экономических наук Леонид Холод, комментируя инициативу лидера депутата Сергея Миронова.

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Политик предложил проводить краткосрочные добровольные распродажи продуктов, детских товаров и школьных принадлежностей, а участвующий бизнес поддерживать при прозрачных условиях акций и отсутствии предварительного завышения цен. В беседе с «Вечерней Москвой» экономист отметил, что решение о снижении цен должна принимать сама торговая площадка.

По его мнению, наценка сетей на социально значимые продукты обычно не превышает 5%. Поэтому существенные скидки могут означать отказ от наценки или продажу ниже закупочной стоимости. За рубежом похожие программы существуют, но расходы на них несут как государство, так и сами продавцы.

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Кстати, минимальная продуктовая корзина в России за сентябрь подешевела на 1,5%. Набор из 33 наименований продуктов в среднем стоил 7845,2 рубля на человека в месяц. При этом разница между самым дорогим и самым дешёвым регионами превысила 15 тысяч рублей.

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Борис Эльфанд
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