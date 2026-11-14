Владимир Зеленский призвал украинских мужчин вернуться из-за границы не столько ради пополнения ВСУ, сколько для демонстрации Европе оставшегося мобилизационного ресурса. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил ведущий научный сотрудник Института стран СНГ, эксперт движения «Другая Украина» Александр Дудчак.

«Это заявление не для мужчин с паспортами Украины, а для европейцев», — считает политолог.

По его оценке, Зеленскому гораздо важнее убедить западных партнёров в способности Украины продолжать боевые действия, чем добиться поддержки собственного населения. Дудчак полагает, что европейские политики могут воспринять подобные призывы как подтверждение того, что у Киева ещё достаточно людей для пополнения армии.

«Ему важно обратиться к европейцам. Им такие вещи нравятся», — пояснил эксперт.

По его мнению, такая риторика позволяет европейским странам рассчитывать на дальнейшее участие украинцев в конфликте.

Поводом для комментария стали слова Зеленского на пресс-конференции в Дублине 11 ноября. Он выразил желание, чтобы находящиеся за рубежом украинские мужчины мобилизационного возраста вернулись на родину. При этом Зеленский признал, что люди покидали страну по разным причинам, а длительная разлука привела к распаду многих семей.

Ранее Life.ru рассказывал о предполагаемых планах Евросоюза добиться возвращения украинских военнообязанных. По данным Службы внешней разведки России, Брюссель рассматривает проживающих в Европе мужчин призывного возраста как резерв для ВСУ. В ведомстве утверждали, что европейские чиновники могут усложнить им трудоустройство, аренду жилья и получение финансовых услуг, чтобы подтолкнуть к отъезду.

Кроме того, Life.ru писал об оценке демографических последствий конфликта американским аналитиком Анатолем Ливеном. По его мнению, значительная часть граждан, покинувших Украину, может уже не вернуться. Эксперт связывал это с затяжным характером боевых действий и сокращением населения страны.