Фигурант дела «Карфаген» обсуждал возможную встречу с руководителем парламентской фракции для продвижения легализации марихуаны на Украине. На опубликованных записях НАБУ потенциальный собеседник обозначен как Арах. Украинское издание «Главком» допускает, что речь может идти о главе фракции «Слуга народа» Давиде Арахамии.

Само бюро полного имени не назвало. Записи не подтверждают, что встреча состоялась, а упомянутый парламентарий знал о намерениях фигуранта. По версии следствия, обсуждаемая инициатива могла помочь вывести связанный с группировкой бизнес в правовое поле. При этом НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о выявлении организации, в которую входили не менее 12 человек.

Следователи считают её организатором ранее неоднократно судимого мужчину. По данным НАБУ, он привлёк высокопоставленных сотрудников СБУ, офиса генпрокурора, Нацполиции и представителей криминальной среды.

Бюро утверждает, что коррупционные связи использовались для прикрытия мошеннических кол-центров, продажи наркотиков, производства контрафактных сигарет и поддельной иностранной валюты. Участникам также приписывают организацию нападений, похищений и избиений.

Напомним, операция с названием «Карфаген», которую начали представители НАБУ, выявила на Украине высокопоставленных лиц, крышующих преступные схемы. В рамках дела уже был задержан начальник кибердепартамента офиса генпрокурора Украины. Тогда антикоррупционные органы проверяли покровительство мошенническим кол-центрам. По данным следствия, к преступной схеме причастны действующие высокопоставленные сотрудники СБУ, Национальной полиции, Офиса генпрокурора Украины. До этого НАБУ завершило расследование коррупционного дела под названием «Мидас», в котором фигурантами стали ближайшие соратники Владимира Зеленского. К слову, НАБУ не подчиняется главе киевского режима, деятельность данной структуры власти пытались свернуть в Незалежной, но под давлением ЕС сделать это не удалось.