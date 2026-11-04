Национальная полиция Украины временно отстранила от исполнения служебных обязанностей сотрудников, в отношении которых детективы НАБУ проводили следственные действия по делу о коррупции в правоохранительных органах. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, уточнив, что ограничения будут действовать до завершения внутреннего расследования.

Руководство Нацполиции также заверило, что содействует работе Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). При этом в ведомстве призвали не делать преждевременных выводов до окончания проверки и принятия процессуальных решений.

Количество отстранённых сотрудников и их должности пока не раскрываются. Также не уточняется, какие именно следственные действия проводились в отношении каждого из них и предъявлены ли полицейским подозрения.

Решение последовало за новыми разоблачениями в рамках антикоррупционной операции «Карфаген». По версии НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), участники предполагаемой преступной организации систематически подкупали высокопоставленных правоохранителей, чтобы мошеннические кол-центры и другие незаконные предприятия могли беспрепятственно работать. Следствие заявило о возможной причастности к схеме действующих сотрудников Службы безопасности Украины, Нацполиции и офиса генерального прокурора, а также представителей криминальной среды.