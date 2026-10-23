Индульгенция от звёзд: Почему люди объясняют дурной характер гороскопом
Психолог Иванов: Гороскопы дают готовые оправдания ревности и вспыльчивости
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Гороскопы привлекают людей готовым объяснением характера, которое позволяет не разбирать причины собственных поступков, рассказал психолог Никита Иванов. По его словам, опасность возникает, когда знак зодиака превращается в оправдание ревности, вспыльчивости или стремления всё контролировать.
«Наверное, в этом одна из причин привлекательности гороскопов. Нам хочется не только лучше понимать себя, но и наконец перестать разбираться в себе. Готовое «вот какой я человек» даёт это облегчение очень быстро», — пояснил специалист в беседе с РИАМО.
Ощущение точности предсказаний она связал с эффектом Барнума: человек воспринимает общие, расплывчатые характеристики как описание именно своей личности. Подтверждения легко находятся в собственном опыте, а неприятные качества получают привлекательную трактовку: конфликтность становится прямолинейностью, жадность — хозяйственностью.
Само чтение гороскопов эксперт не считает проблемой, однако подчеркивает, что объяснение поступков неизменными свойствами знака мешает увидеть возможность выбора. Вместо привычного оправдания лучше задуматься, хочется ли дальше реагировать таким образом.
Ранее психолог рассказал, что совместная ответственность помогает укреплять семейные отношения. Супругам посоветовали вместе принимать решения, уважать личные границы и перестать сводить конфликты к поиску виноватого.