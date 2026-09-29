Инфекционист раскрыл достоинства российских вакцин от менингококка

Среди преимуществ новых российских вакцин против менингококка врач-инфекционист, иммунолог, кандидат медицинских наук Георгий Викулов выделил защиту сразу от нескольких типов инфекции.

По его словам, зарегистрированная «Ментетра» рассчитана на защиту от четырёх серотипов — A, C, W и Y. В третьей фазе клинических исследований, проходившей в 18 медицинских центрах, препарат показал хорошую переносимость: серьёзных нежелательных явлений не зафиксировали.

Разрабатываемая ФМБА вакцина «Менговакс В» дополнительно включает компонент против серотипа B. На него приходится до 35% случаев менингококковой инфекции в России, поэтому такая разработка расширяет возможности защиты. При этом врач подчеркнул, что необходимы оба препарата.

Ни одна из двух вакцин не содержит живых компонентов, что снижает риск нежелательных реакций. Безопасность пятивалентного препарата ещё изучают, ориентиром для его регистрации собеседник kp.ru назвал 2027 год.

Напомним, ранее Минздрав зарегистрировал «Ментетру» — первую отечественную четырёхвалентную вакцину против менингококковой инфекции. В компании-разработчике считают, что её появление создаёт дополнительные возможности для расширения Национального календаря профилактических прививок.