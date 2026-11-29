Если каждый день брать обед в пластиковом контейнере и мыть его в посудомоечной машине, он прослужит примерно два-три года, рассказала эксперт по домоводству Ольга Ситкина. По её словам, при бережном мытье вручную качественная ёмкость может прослужить до пяти лет.

Повреждённую посуду стоит заменить раньше. Для этого достаточно скола на крышке, трещины в углу или стойкого запаха, который не удаётся вывести. Осмотреть стоит и стенки: если прежде прозрачный пластик стал мутным и шершавым или ёмкость покоробилась и крышка больше не прилегает плотно, хранить в ней еду не стоит.

«Каждая царапина на контейнере — это не просто эстетический дефект. Это инкубатор для бактерий и место, где начинается разрушение пластика», — пояснила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Для мытья специалист посоветовала брать мягкую губку и обычное средство для посуды. Металлические мочалки и чистящие порошки царапают стенки, а ставить контейнер в посудомойку можно только при наличии соответствующей маркировки. Запах рыбы или чеснока поможет убрать пищевая сода. В шкаф вымытые контейнеры лучше убирать с приоткрытыми крышками.