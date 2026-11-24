Овощи могут потерять часть витаминов ещё до того, как попадут в кастрюлю или на сковородку. Причём дело не только в неправильном приготовлении: привычка заранее нарезать салат, оставлять продукты на солнце или надолго замачивать их в воде тоже способна ухудшить их качество. О пяти распространённых ошибках Life.ru рассказал агроном, технический консультант Р-ГРУНТ Алексей Куренин.

Первая ошибка — нарезать овощи задолго до приготовления. При повреждении растительных клеток мякоть начинает активнее контактировать с кислородом, что способствует окислительным процессам и постепенной потере некоторых полезных веществ. Например, нарезанный сладкий перец при длительном хранении может частично терять витамин С, а огурцы — влагу, хруст и сочность.

На пищевую ценность овощей влияет не только способ их приготовления, но и то, как их хранят, очищают и нарезают. Алексей Куренин Агроном, технический консультант Р-ГРУНТ

Вторая ошибка — считать холодильник подходящим местом для абсолютно всех овощей. По словам специалиста, длительное охлаждение может ухудшать вкус и аромат помидоров, а огурцы при слишком низкой температуре способны становиться водянистыми и терять упругость.

При этом спелые томаты можно убирать в холодильник для продления срока хранения. А вот уже нарезанные овощи необходимо хранить в холоде: оставлять их надолго при комнатной температуре небезопасно.

Третья ошибка — держать овощи под прямыми солнечными лучами. Под воздействием света и тепла плоды могут быстрее терять влагу, а содержание некоторых витаминов — снижаться. Поэтому продукты, которым не требуется холодильник, лучше хранить в прохладном, защищённом от солнца месте.

Четвёртая ошибка — без необходимости удалять кожуру. Во внешних слоях многих овощей содержатся полезные вещества, в том числе пищевые волокна. Например, их можно получить из огурцов с кожицей. В моркови также присутствуют каротиноиды, поэтому при очистке важно не срезать слишком много мякоти.

Кроме того, очищенные овощи быстрее теряют влагу, а их поверхность становится более уязвимой для микроорганизмов. По этой причине при покупке уже очищенных продуктов следует обращать внимание на свежесть и условия хранения.

Пятая ошибка — надолго оставлять нарезанные овощи в воде. При длительном замачивании часть водорастворимых витаминов, включая витамин С и некоторые витамины группы В, может переходить в жидкость.

«При длительном контакте нарезанных овощей с водой часть витаминов переходит в жидкость, например, витамин С или некоторые витамины группы В», — пояснил агроном.

Куренин добавил, что качество овощей зависит не только от хранения и приготовления, но и от условий выращивания. В частности, в тепличных хозяйствах применяют субстраты из каменной ваты. Такая технология позволяет регулировать подачу воды и питательных веществ к растениям, поддерживая необходимые условия для их роста.