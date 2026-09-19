Матвиенко заявила, что Москву не интересует мнение Запада о выборах

Москву не интересуют оценки западных стран относительно проходящих в России выборов. Об этом 19 сентября заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По её словам, гораздо важнее отношение к голосованию самих россиян и осознание ими ответственности момента.

«Для нас их мнение понятно, оно нас не интересует. Мне кажется, очень важно, что все граждане поняли ответственность момента», — сказала Матвиенко журналистам.

Председатель Совфеда также назвала выборы формой народовластия, позволяющей гражданам реализовать конституционное право и выразить свою позицию. 19 сентября Матвиенко сама проголосовала на выборах в Санкт-Петербурге.

Голосование на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва началось 18 сентября и продлится три дня — до 20 сентября включительно. Такой порядок ранее утвердила Центральная избирательная комиссия. Всего в нижнюю палату парламента предстоит избрать 450 депутатов: половину по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам.

Одновременно с выборами в Госдуму в регионах проходят другие избирательные кампании. В единый день голосования замещаются должности и депутатские мандаты регионального и муниципального уровней.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова резко ответила критикам выборов в РФ из Германии. По её словам, уехавшие из страны «политические отбросы» и представители Запада устроили антироссийскую вакханалию.