Иран выступил с предупреждением в адрес Вашингтона из-за попыток расширить американское влияние в Каспийском регионе. Тегеран уже обозначил свою позицию Соединённым Штатам и начал консультации с прикаспийскими государствами. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гариб-Абади в эфире государственного телевидения.

По словам дипломата, иранские власти внимательно следят за действиями американской стороны и намерены координировать дальнейшие шаги с другими странами, имеющими выход к Каспийскому морю.

«США хотят усилить своё влияние в Каспийском регионе, и мы сделали необходимые предупреждения американской стороне. Сейчас мы поддерживаем контакт со странами Каспийского моря», — подчеркнул Гариб-Абади.

Каспийское море омывает берега пяти государств — России, Ирана, Азербайджана, Казахстана и Туркменистана. Иранская сторона считает, что вопросы стабильности в этом районе должны решаться с учётом интересов прибрежных стран.

Какие конкретно меры Тегеран намерен предпринять в ответ на действия Вашингтона, Гариб-Абади не уточнил. Официальной реакции американской стороны на его последнее предупреждение пока не приводится.