Россиянам стоит уже сейчас начать закупать отдельные продукты к новогоднему столу, чтобы избежать традиционных декабрьских наценок. В первую очередь речь идёт о кофе, шоколаде и рыбных консервах, рассказал в беседе с корреспондентом Life.ru депутат Госдумы Сергей Казанков.

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По словам парламентария, эти товары традиционно дорожают накануне праздников, однако длительный срок годности позволяет приобрести их заблаговременно.

«Что можно сейчас уже запастись — это купить кофе, шоколад, рыбные консервы. Они традиционно дорожают к Новому году, и они хранятся», — пояснил депутат.

Сложнее ситуация со скоропортящимися продуктами. Казанков ожидает, что ближе к праздникам вырастут цены на свежие овощи и рыбу, которыми не получится запастись на длительный срок.

При этом парламентарий не исключил, что в декабре 2026 года резкого скачка цен на продовольствие в целом удастся избежать. Он связал такой прогноз с возможным отказом части российских компаний от выплаты 13-й зарплаты и, как следствие, ограниченным покупательным спросом.

Ранее Life.ru уже писал о продуктах с длительным сроком хранения, которыми стоит закупиться. В список вошли консервированный горошек, кукуруза, оливки, маслины, соусы и соленья. Лучше всего предварительно составить праздничное меню, чтобы избежать ненужных покупок. Интересно, что стоимость приготовления традиционного новогоднего оливье в 2026 году на четверых обойдётся в 730–750 рублей.