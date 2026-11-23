Бодипозитив предполагает уважение к людям любого телосложения. Однако если человек считает лишний вес безобидным явлением, он может пропустить ранние признаки диабета, предупредила эндокринолог Наталия Тананакина.

«Искажённое понимание движения бодипозитива может создавать ложное ощущение, будто вес вообще не имеет значения для здоровья», — отметила врач в интервью «Газете.ru».

Ожирение повышает риск диабета второго типа, гипертонии и жировой болезни печени. Если быстро растёт окружность талии, постоянно хочется пить или даже небольшая нагрузка вызывает одышку, стоит обратиться к специалисту.

Оценить риск помогают показатели давления, глюкозы натощак и гликированного гемоглобина. Близким стоит обсуждать вес человека без упрёков. Еачать разговор можно с того, как человек спит и как себя чувствует, отметила эксперт.