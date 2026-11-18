Фильмы, сериалы и другие культурные проекты должны вызывать у зрителей чувство гордости за Россию, её достижения и людей, которые работают на благо страны. При этом простого упоминания патриотизма недостаточно — важно, чтобы произведение действительно находило отклик у аудитории. Об этом заявил начальник Управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.

Выступая на XIII Конгрессе «Инновационная практика: наука плюс бизнес» в Национальном центре «Россия», Новиков подчеркнул, что зритель должен не просто услышать правильные слова, а почувствовать искреннюю гордость за отечественные научные открытия, достижения и людей, которые за ними стоят.

По его мнению, патриотизм не должен превращаться в обязательную формальность, которую авторы механически включают в сценарии. Гораздо важнее создавать истории, способные вызвать у человека настоящие эмоции. Если после просмотра фильма зритель испытывает гордость за свою страну, значит, поставленная цель достигнута.

В противном случае, предупредил представитель Кремля, возникает опасность обесценить сами понятия, связанные с патриотизмом и общественным единством. Новиков считает, что постоянное повторение важных слов без убедительного художественного содержания может дискредитировать идею объединения людей на основе общих ценностей.

Конгресс «Инновационная практика: наука плюс бизнес» проходит 18 ноября в Москве. Его организатором выступает компания «Иннопрактика» при поддержке Национального центра «Россия». Участники обсуждают взаимодействие науки, бизнеса, культуры и государства, развитие отечественных технологий и роль творческих проектов в формировании общественного доверия.

Ранее Life.ru рассказывал о выступлении Новикова на Российской креативной неделе. Тогда он назвал креативную экономику новой умной силой страны и подчеркнул, что творческие индустрии помогают развиваться не только мегаполисам, но и небольшим городам. По его мнению, задача государства — создавать условия для появления собственных смыслов и реализации талантов. Кроме того, Life.ru сообщал об итогах V Национальной премии интернет-контента, где среди победителей оказались историческая драма «Константинополь», документальный сериал «Победа» и проект «Тактическая медицина». На церемонии Новиков отметил роль Института развития интернета и Фонда кино в поддержке российского кинематографа.