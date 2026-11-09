Просветительский проект «Русский код» выпустил 30 роликов о пословицах, поговорках и известных выражениях. Видео, созданные с помощью нейросетей, набрали более 5 млн просмотров и свыше 500 комментариев, сообщает kp.ru.

Авторы объясняют происхождение фраз, смысл которых не всегда очевиден современному зрителю. Например, выражение «гол как сокол» не связано с птицей, а «зарубить на носу» — с привычным значением слова «нос».

Люди нередко употребляют устойчивые выражения автоматически, но затрудняются объяснить их значение. Анимационные ролики помогают обратить внимание на этот разрыв. Однако искусственный интеллект служит лишь помощником в создании образовательного контента и не должен заменять собственные мысли авторов.