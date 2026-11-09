Искусственный интеллект помог филологам раскрыть «русский код» народных пословиц
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Просветительский проект «Русский код» выпустил 30 роликов о пословицах, поговорках и известных выражениях. Видео, созданные с помощью нейросетей, набрали более 5 млн просмотров и свыше 500 комментариев, сообщает kp.ru.
Авторы объясняют происхождение фраз, смысл которых не всегда очевиден современному зрителю. Например, выражение «гол как сокол» не связано с птицей, а «зарубить на носу» — с привычным значением слова «нос».
Люди нередко употребляют устойчивые выражения автоматически, но затрудняются объяснить их значение. Анимационные ролики помогают обратить внимание на этот разрыв. Однако искусственный интеллект служит лишь помощником в создании образовательного контента и не должен заменять собственные мысли авторов.
Тем временем искусственный интеллект начали тестировать в судах более 20 регионов России. Нейросетям планируют поручить анализ документов, поиск ошибок и ведение протоколов, однако принимать решения по делам они не будут.