В Италии выставили на продажу около 33 тысяч тонн горячебрикетированного железа российского производства, арестованного в порту Бриндизи. За крупную партию сырья для выплавки стали хотят выручить не менее 6,832 миллиона евро. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на документы организаторов торгов.

Аукцион стартовал 17 ноября и должен завершиться 18 ноября в 15:00 по местному времени. Минимальный шаг повышения цены составляет 50 тысяч евро. Претендовать на груз могут как итальянские компании, так и зарубежные производители стали, промышленные покупатели и трейдеры.

Металл хранится под открытым небом на территории порта Бриндизи. По данным организаторов, часть груза подверглась поверхностному окислению, а некоторые брикеты повреждены. Нынешние торги стали уже третьей попыткой продать партию.

С начала 2026 года Евросоюз полностью запретил импорт российского горячебрикетированного железа. При этом, как уточняет отраслевое издание SteelOrbis, выставленный на продажу груз до сих пор не был выпущен в свободное обращение на территории ЕС.

Ранее Life.ru сообщал о досмотре танкера MV MIDAG в Средиземном море. Глава европейской дипломатии Кая Каллас утверждала, что судно, которое Брюссель связывает с Россией, использовало поддельный флаг. Проверку проводили в рамках операции IRINI. Впоследствии российский дипломат Марат Бердыев обвинил западные страны в государственном пиратстве. По его мнению, задержания торговых судов и изъятие грузов всё чаще становятся инструментом давления на международные перевозки.