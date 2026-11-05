Итальянский «Комо» одержал разгромную победу над французским «Лансом» в гостевом матче четвёртого тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 9:1, а главным героем стал греческий нападающий Анастасиос Дувикас, оформивший хет-трик.

Дувикас открыл счёт уже на седьмой минуте, а затем отличился на 32-й и 57-й. Ещё шесть мячей в составе итальянской команды забили Николас Пас (40-я минута), который после забитого мяча продемонстрировал фотографию погибшего игрока «Тенерифе» Хесуса де Мигеля, Лукаш да Кунья (47), Марк-Оливер Кемпф (54), Маттия Либерали (62), Мартин Батурина (69) и Маттео Папаччоли (90+2). Единственный гол хозяев на 65-й минуте записал на свой счёт Рубен Агилар.

Ко всему прочему результат позволил «Комо» установить сразу два рекорда турнира: самая крупная гостевая победа в истории ЛЧ с разницей в восемь мячей, а также больше всех голов на выезде.

Благодаря победе «Комо» набрал девять очков после четырёх матчей общего этапа Лиги чемпионов и поднялся на четвёртое место в общей таблице. Итальянский клуб одержал три победы при одном поражении. «Ланс» с тремя баллами после четырёх встреч располагается на 33-й позиции.

Разгром позволил «Комо» подняться на четвёртое место общего этапа. Кто ещё входит в топ-8 Лиги чемпионов после 4-го тура и какие команды находятся в зоне стыков — смотрите здесь.