Английский «Ливерпуль» потерпел первое поражение в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, уступив турецкому «Фенербахче» в четвёртом туре общего этапа. Встреча в Стамбуле завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев, которые сумели вырвать победу в концовке второго тайма.

Счёт на 25-й минуте открыл полузащитник гостей Трей Ньони, однако уже через четыре минуты Мейсон Гринвуд восстановил равновесие. После перерыва Александер Исак вновь вывел мерсисайдцев вперёд, отличившись на 69-й минуте. Впрочем, «Фенербахче» сумел переломить ход встречи: сначала Арчи Браун сравнял счёт, а на 79-й минуте Ведат Мурики забил победный мяч.

Для «Ливерпуля» это поражение стало первым после трёх побед подряд на старте турнира. Английский клуб остался с девятью очками и занимает пятое место в общей таблице Лиги чемпионов. Следующий матч команда проведёт 25 ноября на выезде против бельгийского «Брюгге».

«Фенербахче» благодаря победе увеличил свой актив до пяти очков и поднялся на 19-ю строчку. В пятом туре турецкий клуб встретится в гостях с украинским «Шахтёром».

После первого поражения «Ливерпуль» сохранил место в верхней части таблицы, а «Фенербахче» поднялся в зону стыков. Актуальный расклад всех команд Лиги чемпионов смотрите здесь.

Ранее Life.ru рассказывал, что «Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу над «Ромой» в четвёртом туре Лиги чемпионов, отыгравшись со счёта 0:2. Английский клуб победил со счётом 3:2 благодаря голу Бруну Фернандеша и дублю Матеуса Куньи, который забил дважды за три минуты.