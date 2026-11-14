Оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) официально выдвинула чемпиона мира по футболу 1990 года Томаса Бертольда кандидатом на пост президента ФРГ. Об этом объявила сопредседатель партии Алиса Вайдель. Политическая сила решила сделать ставку на известного спортсмена, который не состоит ни в одной партии.

«В его лице мы нашли претендента из самой гущи общества, который действительно сможет представлять всех немцев», — заявила Вайдель, объясняя выбор АдГ.

По словам политика, партия сознательно отказалась от кандидатуры профессионального политика. Вайдель подчеркнула, что Германии необходим новый подход к управлению государством, свободный от прежних внутрипартийных договорённостей.

«Мы хотим обеспечить настоящий новый старт во главе нашего государства. Это возможно только вне рамок партийных расчётов и старых клик», — отметила сопредседатель АдГ.

Томасу Бертольду 62 года. За свою футбольную карьеру он выступал за франкфуртский «Айнтрахт», мюнхенскую «Баварию» и «Штутгарт». В составе национальной сборной защитник провёл 62 матча, а в 1990 году стал чемпионом мира на турнире в Италии.

После завершения спортивной карьеры Бертольд работал футбольным экспертом и занимался общественной деятельностью. Во время пандемии коронавируса он открыто критиковал ограничения немецких властей и выступал на мероприятиях движения Querdenken, участники которого протестовали против антиковидных мер.

Выборы федерального президента Германии назначены на 30 января 2027 года. Главу государства определят не граждане на всеобщем голосовании, а Федеральное собрание, состоящее из 1260 человек — депутатов Бундестага и представителей федеральных земель. Для победы в первых двух турах потребуется абсолютное большинство голосов. При отсутствии такого результата в третьем туре достаточно относительного большинства.

Новый президент сменит Франка-Вальтера Штайнмайера, который завершает второй срок и больше не может претендовать на переизбрание. У АдГ нет собственного большинства в Федеральном собрании, поэтому для победы её кандидату потребуется поддержка представителей других политических сил.

Ранее Life.ru сообщал о планах АдГ выдвинуть Бертольда в президенты Германии. Ещё 13 ноября газета Bild писала, что бывшего футболиста представят на закрытом совещании федерального и регионального руководства партии 14 ноября. Тогда официального подтверждения его кандидатуры не было. Теперь намерения партии получили подтверждение от её руководства.

Кроме того, Life.ru рассказывал, что канцлер Фридрих Мерц поддержал кандидатуру председателя баварского парламента Ильзе Айгнер. Представительница Христианско-социального союза получила поддержку консервативного блока ХДС/ХСС и социал-демократов. В случае избрания Айгнер станет первой женщиной на посту президента Германии за всю историю существования ФРГ.