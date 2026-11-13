Представители США провели переговоры с европейскими партнёрами на военном аэродроме в Дублине после встречи американских спецпосланников с президентом России Владимиром Путиным. Вашингтон ознакомил союзников с результатами московских консультаций. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсети X.

«Вчера поздно вечером на военном аэродроме в Дублине состоялись переговоры с участием представителей США, Великобритании, Польши, Германии, Франции, Италии и институтов ЕС», — написал польский премьер.

По словам Туска, американская сторона рассказала европейским коллегам об итогах встречи в Москве.

Речь идёт о консультациях, состоявшихся вечером 12 ноября на авиабазе Кейсмент в пригороде ирландской столицы. Незадолго до этого спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встретились там с Владимиром Зеленским. Американские представители рассказали украинскому лидеру о результатах разговора с Путиным, после чего продолжили обсуждения с европейскими партнёрами.

Переговоры проходят на фоне попыток европейских государств добиться непосредственного участия в урегулировании конфликта на Украине. По словам Кушнера, Вашингтон считает присутствие европейцев необходимым для обсуждения будущей системы безопасности. Он также утверждает, что Москва и Киев согласились расширить следующий раунд консультаций.

Ранее Life.ru сообщал о завершении переговоров Путина с Уиткоффом и Кушнером в Кремле. Встреча 12 ноября продолжалась более двух часов. С российской стороны в ней участвовали помощники президента Юрий Ушаков и Владимир Мединский, а также спецпредставитель главы государства Кирилл Дмитриев. Стороны обсудили перспективы урегулирования конфликта и вопросы безопасности на европейском континенте.

Московским консультациям предшествовали двухдневные переговоры России, США и Украины в Абу-Даби. Их участники обсудили территориальные разногласия, гарантии безопасности и гуманитарные вопросы. По итогам встречи удалось достичь предварительного взаимопонимания по масштабному обмену военнопленными, однако окончательных договорённостей о прекращении боевых действий объявлено не было.