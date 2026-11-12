Москва рассчитывает, что американские переговорщики доведут позицию РФ до Киева и европейских столиц. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков после встречи Владимира Путина со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

По словам Ушакова, представители США вылетели в Дублин, где встретятся с Владимиром Зеленским и представителями европейских стран.

«Надеемся, что сигналы Москвы будут до них доведены», — сказал Ушаков.

Встреча в Кремле состоялась 12 ноября, на следующий день после завершения трёхсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби. В ходе переговоров Владимир Путин попросил Уиткоффа и Кушнера передать Дональду Трампу благодарность за организацию прямых контактов Москвы и Киева.