Из секс-символа в невидимку: Супермодель Паулина Поризкова пожаловалась, что мужчины перестали её замечать

Всего четыре отклика за пять лет на сайте знакомств получила бывшая супермодель Паулина Поризкова, которая в молодости пользовалась огромной популярностью у мужчин. В интервью People 61-летняя звезда призналась, что после 58 лет неожиданно почувствовала себя практически невидимой для противоположного пола.

Проблемы возникали не только в интернете. По словам Поризковой, на вечеринках и в барах мужчины её возраста предпочитали знакомиться с женщинами моложе 30 лет. Даже известность и успешная модельная карьера не помогали привлечь внимание потенциальных партнёров.

Особенно болезненным этот опыт оказался после расставания с музыкантом Риком Окасеком, лидером группы The Cars. Поризкова рассчитывала, что сможет быстро вернуться к активной личной жизни, однако реальность оказалась совсем другой.

«Для меня это стало шоком, потому что я думала: «О, я буду много встречаться с парнями». А потом подумала: «Подождите, но с кем?» — призналась модель.

Она вспомнила, что до знакомства с первым мужем буквально не испытывала недостатка в поклонниках. Поэтому переход от статуса одной из самых желанных женщин к ощущению полной незаметности стал для неё неприятным открытием.

Поризкова особенно удивлялась тому, что мужчин интересовал не столько её внешний вид, сколько возраст. По её наблюдениям, даже ровесники предпочитали обращать внимание на девушек значительно моложе себя.

Сейчас модель признаётся, что счастлива в новых отношениях, хотя ещё несколько лет назад ей казалось, что найти партнёра после 50 практически невозможно.