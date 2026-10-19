Из секс-символа в невидимку: Супермодель Паулина Поризкова пожаловалась, что мужчины перестали её замечать
People: Модель Паулина Поризкова пожаловалась на невнимание мужчин после 58 лет
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/paulinaporizkov
Всего четыре отклика за пять лет на сайте знакомств получила бывшая супермодель Паулина Поризкова, которая в молодости пользовалась огромной популярностью у мужчин. В интервью People 61-летняя звезда призналась, что после 58 лет неожиданно почувствовала себя практически невидимой для противоположного пола.
Проблемы возникали не только в интернете. По словам Поризковой, на вечеринках и в барах мужчины её возраста предпочитали знакомиться с женщинами моложе 30 лет. Даже известность и успешная модельная карьера не помогали привлечь внимание потенциальных партнёров.
Особенно болезненным этот опыт оказался после расставания с музыкантом Риком Окасеком, лидером группы The Cars. Поризкова рассчитывала, что сможет быстро вернуться к активной личной жизни, однако реальность оказалась совсем другой.
«Для меня это стало шоком, потому что я думала: «О, я буду много встречаться с парнями». А потом подумала: «Подождите, но с кем?» — призналась модель.
Она вспомнила, что до знакомства с первым мужем буквально не испытывала недостатка в поклонниках. Поэтому переход от статуса одной из самых желанных женщин к ощущению полной незаметности стал для неё неприятным открытием.
Поризкова особенно удивлялась тому, что мужчин интересовал не столько её внешний вид, сколько возраст. По её наблюдениям, даже ровесники предпочитали обращать внимание на девушек значительно моложе себя.
Сейчас модель признаётся, что счастлива в новых отношениях, хотя ещё несколько лет назад ей казалось, что найти партнёра после 50 практически невозможно.
Ранее Паулина Поризкова неоднократно выступала против возрастных стереотипов и критиковала общество за отношение к женщинам старше 50 лет. В марте 2026 года супермодель опубликовала видео в нижнем белье без ретуши, показав изменения фигуры после двух беременностей и естественного старения. Она призвала женщин не стесняться своего тела и не стремиться соответствовать навязанным стандартам красоты. При этом личная жизнь самой Поризковой всё же наладилась: в июле 2026 года 61-летняя модель вышла замуж за сценариста сериалов «Друзья» и «Отчаянные домохозяйки» Джеффа Гринштейна. Свадьба состоялась во Флоренции.
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